Incendi in Puglia | vigili del fuoco al lavoro nel Salento

Anche laalle prese con gli. Fiamme nel territorio di Ugento, in provincia di Lecce, nel Salento; nelle immagini il lavoro dei Canadair nella zona, molto frequentata dai turisti, tra litorali e ...Le fiamme hanno colpito anche ladove, il 27 luglio, la zona di Torre Mozza, nel Salento ionico, è stata circondata dai roghi. Alcuni turisti sono stati fatti evacuare da una masseria e i bagnanti sono stati fatti allontanare ...'La Protezione Civile pugliese non è ciò che emerge da quel servizio, ma un insieme di donne e di uomini che anche questa estate stanno dando l'anima per tenere sotto controllo gliche ...

