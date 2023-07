Incendi in Italia | a fuoco le spiagge | turisti in fuga

(Di venerdì 28 luglio 2023) La Procura sta indagando con l’ipotesi dio boschivo doloso sul tavolo. Il forte vento di questi giorni ha fatto esplodere l’o in tutta la provincia. Nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio 2023, i vigili delhanno lavorato incessantemente per bloccare l’avanzata delle fiamme. La situazione è peggiorata con il passare delle ore anche a causa del vento che alimenta le fiamme rendendo molto difficile il lavoro delle 16 squadre di vigili delgiunte nella zona. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sinead O’Connor, l’ultimo messaggio prima di morire spezza il cuore Leggi anche: Momenti di terrore sul volo Ryanair: Chiuso l’aeroporto, poi l’incredibile scopertanel Salento, roghi in tutta la provincia di Lecce: la situazione Ilè partito ...

Glidevastano il bacino del Mediterraneo dalla Grecia all'Algeria. Slitta l'intesa sul ... Segui le le notizie del giorno dall'Unione Europea in 100 secondi, curate da Euractiv! Il ...... è il sinistro stradale il più grave avvenuto in. 2017 " Il primo ministro del Pakistan ... Giornata europea di sensibilizzazione contro gliboschivi, in memoria di tutte le vittime ...Durante questi giorni difficili l'ha chiesto a Bruxelles due Canadair per riuscire a ... Cosa ne pensa 'Ha detto no perché i velivoli erano tutti impegnati nel Continente a spegnere. Non ...

Incendi e maltempo, Musumeci: "Ora impossibile quantificare esigenze regioni" Adnkronos

Le fiamme continuano a lambire tutto il Sud Italia. Dopo la Sicilia e la Calabria, ora a bruciare è anche la Puglia.“Nessuno può permettersi di negare di essere in emergenza clima” e “certamente non c’è nessuno che lo fa all’interno ...