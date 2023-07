Incendi in Grecia | vaste esplosioni nella base militare di Nea Anchialos Aerei F-16 costretti ad abbandonare l’area

(Di venerdì 28 luglio 2023) A causa di uno che si è sviluppato inzona circostante aldi Nea, in Tessaglia, uno dei maggiori depositi di armamenti del Paese è andato completamente distrutto causando ripetute. Si tratta di uno dei più strategici depositi ellenici, esploso nel tardo pomeriggio di ieri a causa delle alte temperature generate dalle fiamme che hanno circondato la zona. La notizia è stata data dai media, che hanno riferito che l’intera città è stata evacuata. Secondo la Bbc inoltre, gliF-16 presentisono statiadper raggiungere altri aeroporti ed evitare di essere travolti dalle ...

Il Papa si fa spiritualmente vicino e prega per le popolazoni die Italia, colpite da gravi. In due telegrammi a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, Francesco si rivolge ai presidenti delle Conferenze episcopali dei due Paesi, ......nubifragi e dagliin Italia Sala stampa della Santa Sede *** Telegramma del Santo Padre a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per i danni causati dagliin...Il riferimento è all'ondata torrida che sta colpendo gran parte del Nord America, dell'Asia e dell'Europa, condevastanti dal Canada allae impatti diretti sulla salute delle persone, ...

Incendi in Grecia. L’esplosione del deposito di munizioni raggiunto dalle fiamme - Video RaiNews

Un deposito di munizioni è esploso in Grecia nell'incendio che ha interessato giovedì la base dell'Aeronautica Militare, a Nea Aghialo, nei pressi di Volos.La canadese De Havilland: «Stiamo lavorando con i nostri partner dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, per concludere accordi di acquisto. Prevediamo che la produzione inizi una volta firmati i contr ...