Incendi | Fratoianni Avs | ' Servono assunzioni per i Vigili del Fuoco | dal governo solo ipocrisia'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nicola, leader di Sinistra italiana, in una nota esprime vicinanza aidelimpegnati in questi pesanti giorni di interventi nel sud Italia, sottolineando l'di un ...

Nicola, leader di Sinistra italiana, in una nota esprime vicinanza ai Vigili del Fuoco impegnati ... "Nei giorni drammatici dell'emergenzaal Sud e trombe d'aria al Nord da parte di ...'Anche nelle ultime emergenze dagli #alle #alluvioni, ruolo insostituibile dei #VigiliFuoco. Ma non sanno proprio che farsene dei ... Lo scrive su Twitter Nicola, segretario di ...... semplicemente aggravata dall'emergenzadelle ultime ore. Nel frattempo il ministro delle ...Ponte sullo Stretto è la cosa più inutile che i siciliani si possano aspettare - dichiara-...

Incendi, Fratoianni (Avs): "Servono assunzioni per i Vigili del Fuoco ... Globalist.it

“Nei giorni drammatici dell’emergenza incendi al Sud e trombe d’aria al Nord da parte ... dei messaggi pomposi – conclude Fratoianni – non sapranno proprio che farsene”.Fratoianni (Avs): "Ormai non c'è più dubbio, è in corso un boicottaggio dei ministri contro Giorgia Meloni: un giorno annuncia un piano contro il dissesto idrogeologico e dopo poche ore i ministri le ...