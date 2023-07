Incendi al Sud | in Puglia va a fuoco la pineta di Ugento | i bagnanti lasciano i lidi

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'area del rogo che ha interessato Torre Mozza e Lido Marini, le marine di, è stata circoscritta e gli oltre 100 turisti evacuati sono quasi tutti ospitati presso altre strutture ricettive della zona. In Sicilia "la situazione della corrente elettrica sembra essere in netto miglioramento e risultano disalimentate meno di 15 mila utenze", Così il ministro Nello Musumeci, nell'informativa urgente alla Camera. Meloni annuncia il varo di "un grande piano di prevenzione idrogeologico"

in tutta la provincia: duro lavoro per i vigili del fuoco. E' quanto afferma la Coldiretti sugli effetti degli incendi divampati in Italia che hanno distrutto pinete e macchia mediterranea. L'Italia è spaccata in due, alle devastazioni dei roghi al sud si aggiungono i danni all'agricoltura: squadre al lavoro nel palermitano, in zona Altofonte, e in provincia di Catania a Belpasso e Valverde. In Puglia, dove sono stati effettuati 879 soccorsi per incendi.

L'incendio, partite da Torre Mozza, ha aggredito la pineta. Evacuato un villaggio turistico IBrucia il Salento, in fiamme il litorale di Ugento: turisti in fuga dai lidi ...Non si placa la situazione incendi nel Sud della Penisola: quest'oggi un vasto incendio è scoppiato a Torre Mozza, la marina di Ugento, in provincia di Lecce. Le fiamme si sono propagate rapidamente ...