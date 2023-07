Grande festa ieri presso la casa di riposo 'Betlemme' diGabriele D'Annunzio, per il compleanno di Maddalena Giordano . Nata il 27 luglio del 1923 a ... Mariapina, Daniela, Valeria, Marina,'...Mercoledì dalle 7.30 alle 10 l'Ump sarà al mercato di piazzaVeneto, e dalle 10.30 alle 13 al mercato inPoerio. Dalle 13 alle 19.15 gli agenti saranno in piazza Santa Toscana. Giovedì ...AvergaEmanuele Piscinola Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta Iris Savastano e Salvatore Guangi Grandi debitori tributi comunali TARI e IMU. Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ...

In via Vittorio Veneto una nuova apertura LA NAZIONE

A Gragnano al via il Campo Scuola 'Anch’io sono la Protezione civile 2023 '. Emanato l’avviso pubblico per partecipare all’iniziativa, in maniera totalmente gratuita, destinata a 20 ragazzi di età ...Rivive lo storico locale “La senese”. Da bar a ristorante fast food di sushi e gyoza, i gustosi ravioli giapponesi ...