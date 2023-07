In occasione della Giornata Mondiale dell’Epatite | abbiamo chiesto all’esperta come minimizzare la trasmissione per via sessuale

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’epatite virale rientra nelle malattie sessualmente trasmissibili. Lo sono in particolare la A e la B, mentre c’è meno rischio, da questo punto di vista per la C. Inche ricorre il 28 luglio,i consigli per prevenire l’insorgere di questa malattia ai danni del fegato. Epatite: i consigli dell’esperta per prevenire laguarda le foto ...