In mille per il Napoli a Castel di Sangro | selfie con la coppa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTutti pazzi per ilcampione d’Italia aDi. Più ditifosi azzurri hanno invaso nel pomeriggio lo stadio Patini dove la squadra ha svolto il primo allenamento a porte aperte. Fila di simpatizzanti anche nel vicino Palasport, classificato zona rossa, dove è stato esposto il trofeo conquistato dai partenopei nella passata stagione. Ilè d’obbligo per piccoli e grandi. Qui è stata allestita anche la “cittadella azzurra” con maglie, gadget e annullo filatelico. La febbreè salita alle stelle nelle ultime ore se si pensa che, per la prima amichevole in programma domani contro i turchi dell’ Hatayspor, si è raggiunto il sold out dei cinquemila biglietti venduti. Nell’elenco dei convocati di Garcia ci sono tutti i big, anche ...