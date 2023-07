In ferie per più di 12 giorni? Ecco quando va comunicato al Fisco

Prima di partirele, infatti, nella valigia oltre ai vestiti, agli accessori e al beauty - case in valigia non deve mancare un buon "reparto - letture". Ad agosto leggere un buon libro è ...Oltre un mese di vacanza, senza interruzioni. Il Senato si produce inextra - large. La prima interruzione estiva della legislatura vede Palazzo Madama affrontare ... Il Senato,l'esattezza, ha ......resteranno in servizio7 mesi e verranno impiegati perlopiù nell'ambito di servizi esterni...del territorio prima di tutto durante il periodo estivo caratterizzato come ogni anno dalle, ...

Richiamo del lavoratore dalle ferie: ecco quando è possibile il richiamo in servizio Lavoro e Diritti

L’Agenzia delle entrate chiede di comunicare l’interruzione dell’attività nel caso in cui si superi il limite temporale. Chiusura stagionale e inutilizzo temporaneo sono tra le casistiche incluse ...Sono lontani i tempi in cui in pieno agosto la città era deserta e i negozi aperti solo un miraggio. Confesercenti metropolitana Firenze ormai da anni ha intercettato questo cambiamento e ieri ha pres ...