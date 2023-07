In 169mila famiglie hanno ricevuto sms con sospensione Rdc

Sono invecelebeneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ...Sonolebeneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono ...Sono invecelebeneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ...Nei primi sei mesi del 2023 le richieste di Reddito e Pensione di cittadinanza crollano rispetto allo stesso periodo del 2022 passando da 899.338 a 486.190 con un calo del 45,94%. È quanto emerge dall ...Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono ...