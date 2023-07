(Di venerdì 28 luglio 2023) Un gruppo di bambini hanel fine settimana unapiena di resti smembrati di un uomo mentre giocava vicino a un ruscello nella città di Ingeniero Budge, nella provincia di Buenos Aires, come riporta Jam Press. Il corpo appartiene al 41enne Fernando Pérez Algaba, milionario che era scomparso da alcuni giorni. La polizia ha potuto identificare Algaba dalle sue impronte digitali e anche da tatuaggi distintivi sulle parti del corpo. L’aveva accumulato milioni noleggiando veicoli di lusso e vendendo. Viveva a Barcellona ma avrebbe soggiornato in Argentina per una settimanadella morte. Secondo la ricostruzione Algaba aveva affittato un appartamento e avrebbe dovuto restituire le chiavi il 19 luglio, ma secondo la testimonianza del proprietario non si è ...

In un'intervista rilasciata alla Bbc in aprile, l'ha dichiarato che Twitter ha ...spazio più sicuro per i brand e un ecosistema di influencer meno incentrato sul trading die ...... memecoin che è stata pubblicamente sostenuta dall'in passato. Altri operatori, come l'... la decisione di Musk potrebbe generare impatti significativi per il mercato dellea ...Sentiment Capitalizzazione di mercato: Diamo un'occhiata al sentiment di mercato delle principali: Mirko Castignani è trader,e formatore finanziario. A partire dal 2017 ...

Imprenditore di criptovalute trovato smembrato in una valigia: il messaggio sul telefono prima di morire Il Fatto Quotidiano

Nella newsletter di questa settimana:- In tasca agli italiani un miliardo in criptovalute, le valute digitali conquistano l’Italia ...La polizia ha avviato un'indagine per omicidio dopo che i resti smembrati del milionario Fernando Pérez Algaba, 41 anni, sono stati scoperti da un gruppo di bambini in Argentina durante ...