IMPACT | Aggiunti due importanti match alla card di Emergence

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ci stiamo avvicinando sempre di più al pay per view2023 e per celebrare al meglio la grande occasioneWrestling sta mettendo in piedi unadi spessore. Nell’episodio didi ieri notte sono stati ufficializzati duedi prima fascia in vista dell’evento che si terrà il 27 agosto a Toronto. Retitolato e ritorno in ring di Alexander Ieri notte Deonna Purrazzo ha espresso in modo chiaro le sue ambizioni titolate, l’ex Knockouts World Champion ha interrotto Trinity e Dani Luna dopo la loro vittoria contro le Coven. Purrazzo ha annunciato che il suo recon la campionessa Trinity si terrà proprio ad. Più tardi nella serata abbiamo anche scoperto quale sarà ildi ritorno ...