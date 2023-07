Impact 27 07 2023 L’allievo supera il maestro?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa c’è stato un parapiglia finale, con Josh Alexander, Alex Shelley e Kushida che sono stati attaccati da Moose, Brian Myers, Bully Ray e Lio Rush. Alcuni di loro stasera saliranno sul ring, quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci nella puntata! Trinity e Dani Luna sconfiggono The Coven (2,5 / 5) Dopo il match arriva Deonna Purrazzo che dice a Trinity che vuole la sua rivincita per il titolo a Emergence. Johnny Swinger sconfigge Zicky Dice N.C. Gisele Shaw sconfigge Masha Slamovich (2,5 / 5) Kushida e Alex Shelley sconfiggono Brian Myers e Moose (2,5 / 5) Dopo il match gli sconfitti attaccano i vincitori e arriva anche Bully Ray. Josh Alexander però sale sul ring ma arriva anche Lio Rush e gli heel sembrano avere la meglio. A sorpresa appare ...

Before the IMPACT Risultati 27-07-2023 The Shield Of Wrestling

L'ex Kalisto, ora noto come Samuray Del Sol, farà il suo debutto a IMPACT Wrestling questa notte all'interno di una nuova sessione di tapings TV della compagnia nella città di Chicago.Venerdì 28 e sab ...