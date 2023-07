Immissioni in ruolo docenti 2023 | chi ha ricevuto nomina non può partecipare alla call veloce

Con circa 20mila cattedre vacanti, non tutte considerate per le assunzioni in, le scuole sono in crisi. Il motivo Una carenza di docenti. Nonostante il Mef autorizzi annualmente le..."In Campania anche quest'anno assistiamo alla stessa scena: tanti posti vacanti per il personale Ata, ben 1.549, e pochein, appena 564. Un brutto film già visto, scritto da chi evidentemente dimentica che la scuola non è fatta solo di docenti ma funziona grazie a tutta la comunità educante che ...'Sullein, anche questa volta, il Ministero non si smentisce, su 1.863 posti vacanti soltanto 668 saranno stabilizzati (54 su 144 direttori dei servizi generali e amministrativi, 151 su 404 ...

Immissioni in ruolo ATA 2023: circa 10mila posti autorizzati. TABELLE per regione e profilo. Domande potrebbero partire dai primi di agosto Orizzonte Scuola

A fine luglio insegnanti e personale Ata sono chiamati a infoltire un settore che conta oltre 81mila posti vacanti ...La caccia al supplente sta diventando ormai la principale attività estiva delle scuole. E quest’anno i numeri fanno impressione: secondo i dati della Flc Cgil Lombardia, infatti, ...