Ilary Blasi e il look da Barbie la figlia Chanel Totti la prende in giro

(Di venerdì 28 luglio 2023) La conduttricesi è andata al cinema insieme alle figlie per vedere la tanto acclamata pellicola della bambola Mattel., Isabel e alcune amichette sono andate al cinema a vedere il tanto acclamato film diin cui la protagonista indiscussa è la bambola più famosa del mondo. Per assistere alla

Pare, secondo questo nuovo gossip, che Vetrone fosse fidanzato durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da. Questa persona che scrive a Deianira Marzano dichiara ...Una smagata comeinvece lo sapeva eccome ed era pronta a mescolarsi alle ragazzine barbieggianti, come testimoniano i suoi post su Instagram con tuta monospalla attillatissima rosa ...E questa volta non c'entra nulla la causa per ottenere il divorzio dall'ex moglie. ...

Quella che ruota attorno al film con Margot Robbie e Ryan Gosling è una delle più totalizzanti operazioni di marketing mai viste. Il rischio concreto è l'indigestione a tutto campo ...La Barbie mania ha contagiato anche i vip. Ilary Blasi con le figlie Isabel e Chanel Totti decide di andare al cinema e di rendere omaggio all'iconica bambola bionda con un tocco di rosa.