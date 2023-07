Il vero re dell’estate? Il peperone ‘mbuttunato | dopo Bono Vox anche Robert De Niro se lo gusta e lo “annuncia” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Solamente un paio di mesi faVox era stato a Napoli e aveva avuto il piacere di assaggiare il; ora è il turno diDeche in vacanza nella città partenopea e dintorni si ferma a pranzo da Mimì alla Ferrovia esattamente come il rocker e assaggia la specialità della casa. Non solo: l’attore è stato invitato a ripetere in dialetto il nome di questa prelibatezza e iche circolano in rete dimostrano che se l’è cavata piuttosto bene con la parlata napoletana. Denon ha mancatodi fare visita a Poppella, la pasticceria nota per il “fiocco di neve” che di recente è stata denunciata per manomissione dei contatori e del lettore di potenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.