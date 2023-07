Il tuo gatto si mette a pancia in su? Ecco cosa vuole dirci | non è quello che hanno sempre pensato tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 luglio 2023) Svelato finalmentecomunicarti ilcon questo gesto così importante per lui:fare ed evitare. I gatti riescono ad offrire tanta compagnia e tanto amore. Avere questi teneri animali in casa sicuramente porta gioia, ma alle volte abbiamo difficoltà a decodificare i loro segnali. Questiun modo tutto loro di comunicare e chi ne ha uno in casa è attento a cercare di comprendere i suoi bisogni. In generale avere degli animali in casa rende più completa la propria vita proprio perché la compagnia che ci offrono è preziosa. Anche le ricerche dicono che abbassano lo stress e l’ansia che purtroppo affliggono le nostre vite assai spesso.significa quando ilsiin su: ...