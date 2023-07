La squadra di Juric rientrerà agià in serata e, dopo un paio di giorni di relax, partirà per la Francia: il 2 è in programma un test contro il Lens, il 6 ci sarà la sfida contro il Reims. . ...12.45 - Nome nuovo per il mercato del, dato sulle tracce dell'attaccante argentino Alejo ... 12.20 - Jeremie Boga vola a Nizza: è fatta per l'addio all'Atalanta 10.30 - Igorla Fiorentina :...MILANO - La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan ha gareggiato contro la russa Anna Smirnova in un incontro valido per il primo turno del tabellone femminile di sciabola ai Mondiali di Milano ma alla ...

Il Torino saluta Pinzolo battendo 2-1 il Modena Agenzia ANSA

(ANSA) - PINZOLO, 28 LUG - Il Torino vince la seconda e ultima amichevole a Pinzolo e batte il Modena con il finale di 2-1. Radonjic apre le marcature, Bellanova raddoppia, a fine secondo tempo i gial ...Gemello alla prima da titolare, Popa al debutto assoluto. I granata vincono 2-1, nonostante una condizione ancora da trovare, e salutano le Dolomiti ...