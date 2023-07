Il tempo è un’illusione | al via VinArte 2023 a Guardia Sanframondi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) di Alba La Marra Si dice spesso, con aria estasiata ed ammirata, che nei piccoli borghi ilsembra essersi fermato: beh, personalmente non credo che sia un’osservazione troppo felice. Pur riconoscendo la sacrosanta importanza del passato, fermare ilvuol dire fermare la vita, vuol dire cristallizzarla in un eterno ricordo di ciò che era rischiando, così, di non offrire la giusta attenzione al presente e di dimenticarsi del futuro. Il, questa dimensione in cui tutti siamo ugualmente immersi ma di cui ognuno, soggettivamente, ha una percezione differente, è, nel suo implacabile scorrere, niente altro che il compiersi della nostra esistenza. E allora, anziché fermarlo, occorrerebbe piuttosto indagarlo, interpretarlo, cercare di catturarne l’essenza. Fino, forse, a scoprire che è… A riflettere ...