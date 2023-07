Il Superbonus diventa Ecobonus | le novità Autostrade e asili | cosa cambia con il Pnrr

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il governo riscrive il, modificando 144 progetti dei 349 ancora da centrare entro il 2026. Si va dagli incentivi destinati soltanto alle famiglie a basso reddito, ai crediti d’imposta per le imprese innovative, all’esclusione della tratta ferroviaria Roma-Pescara dai fondi del Piano.

... Stefano Bargi, ha avanzato oggi una proposta a tutela degli "esodati" del110, ... quindiancor più importante che la nostra Regione si muova con l'obiettivo di essere al passo con i ...Io credo che sarebbe opportuno istituire unsolo per le case popolari: risorse pubbliche ... nei dormitori la funzioneanche educativa : l'obiettivo è il raggiungimento di una ...'Euro 2024, il calciogreen' titola Luna nel fondo. 'Ambiente e sviluppo le nuove sfide', ... Nella stessa sezione troviamo le proposte dei costruttori sul('Le proposte dei ...Al Pnrr si aggiunge il capitolo del RePowerEu, che vale quasi venti miliardi di cui la metà saranno destinati ai nuovi bonus per ...L'Italia si impegna in un'avventura ambiziosa e senza precedenti, attraverso la ridefinizione del Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr).