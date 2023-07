Il sesso non è più solo nostro ma non può essere di tutti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Eh sì, ci siamoindignati per l’intervista in cui il reporter della Bbc ha domandato a una calciatrice del Marocco se in squadra ci fossero omosessuali. Domanda irritante, invadente, potenzialmente persecutoria, non fosse stata improntata a stabilire se il governo marocchino avesse mire persecutorie, invadenti e irritanti nei confronti della sessualità dei calciatori. Io sono un ragazzo ingenuo, quindi credo che sia il giornalista sia la calciatrice – che sdegnosamente ha taciuto – fossero animati dalle migliori intenzioni. Il giornalista non voleva destare scandalo ma, com’è suo dovere, indagare la verità dove più risulta urticante; la calciatrice, oltre a rispettare la propria privacy e l’altrui, pensava a non creare problemi a sé stessa, alle compagne di squadra e soprattutto agli omosessuali marocchini che non avrebbero gradito ...