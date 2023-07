Il serial killer Luca Delfino lascia il carcere In una Rems il “mostro delle fidanzate” di Genova

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) E’ uscito “ il”, quello che fa paura agli abitanti di Pra:. Secondo la legge ha pagato il conto. Secondo la legge di donne ne ha uccisa solo una ma è praticamente certo che erano due le sue vittime. Ma ogni volta che ha ucciso lo ha fatto come reazione abbandonica. Perché secondo la perizia psichiatrica che gli ha diagnosticato un disturbo borderline con scivolamenti psicotici ( senza essere psicotico), redatta da un medico di grande spessore come Pietro Ciliberti,aveva un vizio parziale di mente . Per questo dovrà fare sei anni e mezzo di, proprio a Prà, vicino. Altra assurdità: lo curano ora e non prima. Manon è matto . Diciamolo due volte agli abitanti di Pra : non è matto. E molto probabilmente ...