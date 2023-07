Il sarto 2 | la recensione della serie turca su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 28 luglio 2023) La: Il2, 2023. Creata da: Onur Güvenatam, Gulseren Budayicioglu. Cast: Çagatay Ulusoy, Sifanur Gül, Salih Bademci, Ece Sükan, Olgun Simsek. Genere: Drammatico, mistery. Durata: 35 minuti ca./8 episodi. Dove l’abbiamo vista: su. Trama: La seconda stagione de Ilriprende dal cliffhanger con cui si era conclusa la seconda stagione. Esvet si arrende a sposare Dimitri, nonostante i sentimenti che prova per Peyami il quale, ancora sconvolto dagli avvenimentiprima stagione, affronta una crisi personale e professionale. In un momento storico così complesso e delicato per la serialità statunitense, che ci vede in attesa di un’auspicabile risoluzione a favore delle categorie in sciopero e nell’incognita assoluta sul destino delle...