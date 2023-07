Il romantico e leggendario motivo per cui il lago Carezza viene chiamato anche lago Arcobaleno

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tra le tante meraviglie italiane bisogna per forza annoverare ildi, o Karer See in tedesco e Lec de ergobando in lingua ladina, situato a 1520 metri di altezza in Alto Adige, nella Val d’Ega, a circa 26 km da Bolzano. Oltre a essere uno spettacolo della natura davvero mozzafiato, il, è luogo di una leggenda davvero romantica, che ha infatti concorso ad attribuire l’altro nome con cui lo specchio d’acqua è conosciuto. Secondo la storia, infatti, ilera un tempo abitato dalla ninfa Ondina, di cui lo stregone che viveva sul Latemar, il gruppo montuoso che si estende tra Bolzano e Trento, si era perdutamente innamorato. ...

