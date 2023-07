Il regalo a sorpresa del Cio all’ucraina Kharlan | per lei un posto sicuro alle Olimpiadi 2024 a Parigi

(Di venerdì 28 luglio 2023) La sciabolatrice ucraina Olga, squalificata dopo aver rifiutato di stringere la mano all’avversaria russa e riammessa oggi dalla Federazione, avrà un. Lo ha reso noto lei stessa, durante una conferenza stampa: «La lettera con cui il presidente del Cio Bach mi ha confermato la qualificazione diretta? Ho pianto, non potevo crederci, ho pianto molto. Ero insieme al mio team, l’ho letta alla mia famiglia. È qualcosa di incredibile, sono davvero grata di questa opportunità», ha detto. Una vicenda a lieto fine, dunque, iniziata con la squalifica nella prova individuale per il mancato saluto alla russa Smirnova, che ha generato uno ...

La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, squalificata dopo aver rifiutato di stringere la mano all'avversaria russa e riammessa oggi dalla Federazione, avrà un posto sicuro alle Olimpiadi 2024 a Parigi. ...alle spalle, la donna - che aveva le cuffie con la musica alle orecchie e correva da un ...mentre stavo acquistando la sostanza mi chiedeva di avere un rapporto sessuale in cambio di un'...Unaper i follower del frate, che ha spiegato al Pontefice come funzionasse la diretta: "... per fare "unalla brava gente" che da "oltre tre anni" lo segue. Il Pontefice si è allora ...

Il regalo a sorpresa del Cio all'ucraina Kharlan, per lei un posto ... Open

L'uscita del film "Barbie" di Greta Gerwig ha scatenato più che mai la 'barbie mania" e ha contagiato anche le celebrità. C'è una coppia ...Padre Enzo Fortunato chiama e Papa Francesco risponde. In diretta su Facebook. "Buonasera brava gente. È vero che siete bravi Così mi ha detto padre Enzo" è intervenuto Jorge Bergoglio sulla pagina ...