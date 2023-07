Dal 2010 Banca d'Italia pubblica un rendiconto dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente. Dall'edizione 2023 delemerge che la Banca è sempre più impegnata nel rispetto dell'ambiente, operando su diversi fronti. A cominciare dalle emissioni di gas serra che nel 2022 sono diminuite del 2% rispetto all'...... il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro eddell'Inail è impegnato ... L'ultimoIstat, presentato a luglio 2023, mette in evidenza il progressivo invecchiamento ......scrupoli che non guardano in faccia a nessuno come ben evidenziano anche i dati dellultimo... per le conseguenze che hanno i grandi incendi boschivi, il delitto di disastro, ...

Il rapporto ambientale annuale di Banca d'Italia Tiscali Notizie

Nel parco Storga di Treviso, la cooperativa Comunica si impegna a svolgere attività di educazione ambientale, per adulti e bambini, nella convinzione che sia l'unico modo per educare alla vita ...Il responsabile delle relazioni internazionali del Partito comunista cinese parla delle prospettive dei rapporti con l’Italia ...