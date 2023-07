Il racconto perfetto | la recensione | una storia d’amore quasi perfetta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lade Il, terzo adattamento di un romanzo di Elísabet Benavent su Netflix, sorprendentemente dolce, pacato, romantico. Per gli appassionati di romcom senza troppi scossoni. Ilnon esiste. Lanon esiste. L'amorenon esiste. Non facciamo altro che ripetercelo dopo averne viste di tutti i colori al cinema e in tv e sappiamo bene che la "vita vera" è ben altro. Le relazioni sono complicate, le persone sono complesse, le dinamiche personali e lavorative oggi sonoimpossibili da far coesistere. Ma il fascino della favola moderna non riesce a non avere un minimo di appeal anche sui più cinici tra noi. Allo stesso tempo siamo abituati agli estremi più impensabili ...