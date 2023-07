Il programma Schneider Electric Sustainability Impact raggiunge i suoi obiettivi intermedi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 luglio 2023) • Rilevanti progressi grazie a soluzioni pro-clima, iniziative di circolarità e programmi di accesso all’energia • Per la seconda metà dell’anno ci si attende un’accelerazione delle attività per aumentare la sostenibilità della supply chain Stezzano (BG) 28 luglio 2023 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha reso noti i risultati trimestrali del suo indice di sostenibilità, che sono stati comunicati parallelamente alla diffusione dei risultati finanziari di metà anno. Con la chiusura dell’ultimo trimestre l’azienda arriva a metà strada rispetto al suoESG (Environmental, Social and Governance) per il periodo 2021-2025. Misurando e rendendo pubblici iprogressi ogni tre mesi,rimane costantemente e ...