Ilè in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'0,07% a 80,15 dollari al barile. .In calo il prezzo del: il contratto consegna Settembre sul Brent segna un - 0,43% a 83,88 ... Spread con Bund a 159 punti, rendimento sale al 4,14% Incalo lo spread tra BTp e Bund. Il ...Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 80 dollari per barile.miglioramento ...

Il petrolio è in lieve rialzo a New York a 80,15 dollari La Prealpina

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'0,07% a 80,15 dollari al barile.Mercoledì 26 luglio tocca alla Federal Reserve e giovedì sarà la volta della Bce e della Banca del Giappone. Gli investitori prevedono negli Stati Uniti e in Europa un rialzo dei tassi di 25 punti bas ...