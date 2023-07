Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,44% a 80,44 dollari al barile. . 28 luglio 2023... rendimento al 4,09% Lo spread tra BTp e Bundla seduta in leggero rialzo. Nel finale di ... Euro torna sopra 1,10 dollari, in caloe gas Sul mercato dei cambi , l'euro passa di mano a 1,...Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul ... Sessione debole per il listino milanese , checon un calo dello 0,32% sul FTSE MIB , spezzando ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 80,44 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,44% a 80,44 dollari al barile.Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento.