Il nuovo singolo di Matteo Bocelli è scritto da Ed Sheeran | ecco Chasing Stars

(Di venerdì 28 luglio 2023) Esce ildi, figlio del tenore Andrea. Alla scrittura del brano c’è un pezzo da 90 della musica internazionale: Ed. Si intitolaed è disponibile in radio e negli store digitali di tutto il mondo da oggi, venerdì 28 luglio. Anticipa il prossimo progetto discografico di inediti diin uscita a settembre. Ilè statoda Ed e Matthewed è una ballad prodotta da PARISI (Ed, Fred Again). Emergono le qualità vocali ed interpretative diin un emozionante racconto del rapporto tra padre e figlio. La storia è ...

Chasing Stars è il nuovo singolo di Matteo Bocelli. Il brano è una ballad e gli autori sono Ed Sheeran e il fratello Matthew, il testo parla di un padre che incoraggia il figlio a seguire le proprie ...