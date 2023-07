Il Niger golpista guarda alla Russia? Macron pronto a sanzioni

'Questo colpo di stato è completamente illegittimo, estremamente pericoloso per i nigerini, per ile l'intera regione', ha detto Macron in una conferenza stampa in Papua Nuova Guinea. Il...Il corpo cioè i cui membri hanno circondato il palazzo presidenziale di Niamey, capitale del. Tchiani è quindi visto come principale artefice dell'azione. E solo nelle scorse ore si è ...Il generale Abdourahamane Tchiani si è autoproclamato nuovo uomo forte d elin diretta tv, mentre il presidente Mohamed Bazoum , di cui si sono perse le tracce, resta prigioniero nella sua residenza a Niamey. Come dire, il colpo di stato in atto nel Paese subsahariano ...

Niger, il generale golpista Tchiani in tv si autoproclama capo del “Consiglio per la salvaguardia della patri… la Repubblica

Il Niger e l’epidemia di golpi “Un’ancora di stabilità” così Josep Borrell, l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea, aveva definito il Niger a inizio luglio, durante una visita ...Il capo della guardia presidenziale, considerato ispiratore del golpe, è apparso in Tv annunciando di essere a capo del nuovo governo militare di transizione ...