Il monito di Mattarella | vietato dubitare sul clima

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:14 Ildialla ridicola cerimonia del ventaglio. Ce ne è per tutti. Alla destra piace la roba sulle stragi del ‘93 e alla sinistra il rimbrotto ai negazionisti. 06:38 Da leggere Paolo Pombeni sul Messaggero sultismo. 09:14 Ma se Andrea Giambruno, compagno della Meloni, fosse femmina, potrebbero le signorine del polcor da Gramellini alle stampiste lo attaccherebbero così? No, tanto per capire: non direbbero l’autonomia giornalistica della moglie del premier e vaccate del genere? 12:03 La presidente della Rai rivuole Roberto Saviano, che sarebbe diverso da Filippo Facci e lei comunque non fa valutazioni politiche. 16:40 Cambia il Pnrr, ma vai a capire come. 17:29 Esteri, mal d’Africa, val la pena leggere fondo di Fabbri sul Giornale. 18:15 Caso Open, Renzi sulle intercettazioni ...