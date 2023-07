Il miglior centrocampista d' Italia non giocherà mai in Serie A | chi è | Guarda

(Di venerdì 28 luglio 2023) Marco Verratti all'Al Hilal è una notizia che farà bene al conto corrente del trentenne abruzzese, meno al calciono. L'asso del Paris Saint-Germain e della Nazionale, infatti, è pronto a firmare un accordo con la società di Riad che gli garantirà la bellezza di 52 milioni di euro netti per le prossime tre stagioni, per un totale di 156 milioni. Un'offerta da capogiro, a cui era difficile dire di no, che rischia però seriamente di concretizzare un paradosso: ilno degli ultimi anni potrebbe non mettere mai piede inA. Verratti, d'altronde, dopo aver incantato con la maglia della squadra della sua città, il Pescara, vincendo anche il campionato cadetto nella stagione 2011/12, scelse di trasferirsi ancora 19enne a Parigi, prima di disputare il suo primo massimo ...

Voleva finalmente ilfisico in grado di dare una sfogo alla manovra dopo la perdita ... A mani basse ilcalciomercato del Milan che io ricordi, non ho mai visto una squadra ...La riflessione del quotidiano è che Verrati, ild'Italia non giocherà mai in Serie A: ' Marco Verratti all'Al Hilal è una notizia che farà bene al conto corrente del trentenne ...

