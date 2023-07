Il Luglio più caldo di sempre | Guterres | ' È l' era della ebollizione globale'

... del 4 maggio 2023, e in linea con la legge 142023 numero 93 , recante Disposizioni per la ... Il tracciamento dei pagamenti renderàsemplice risalire a chi trasmette il segnale. Ma esiste il ...approfondimentoil mesecaldo mai registrato. Appello di 100 scienziati FOTOGALLERY Getty/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Caldo, dall'Europa all'Africa: le aree del ...'Questa è un'area in cui si possono conseguirefacilmente razionalizzazioni' , ha concluso Giorgetti.

Copernicus e Onu: "Luglio 2023 il mese più caldo mai registrato" RaiNews