Il filo nascosto | una storia vera ha ispirato il film?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilnon èa unama gli elementi reali di ispirazione sono stati molteplici, e tra tutti le figure dello stilista Cristobàl Balenciaga e del sarto Charles James. Ilinfatti ruota attorno alla relazione disfunzionale tra Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis) un sarto di alta scuola, incapace di mostrare le sue emozioni, e Alma (Vicky Krieps), sua ultima modella, di cui l’uomo si innamora perdutamente; un continuo e subdolo gioco di potere si instaurerà tra i due che, per motivi diversi, non possono rinunciare l’uno all’altra. Alma, infatti, per tenere accanto a sé il distante Reynolds, lo avvelenerà più volte, per poi prendersi infinita cura di lui e riconquistare così il suo amore. Il regista Paul Thomas Anderson, nel ricreare la dinamica al centro ...