Il colpevole del caso Kharlan è Bach | non ha punito la Russia nemmeno per il doping Süddeutsche

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Un ucraino rifiuta di incontrare un atleta di un Paese che uccide e distrugge a casa sua, e vieneper questo”. Per laZeitung “non c’è un’immagine più chiara dell’assurdità” della schermitrice russa Smirnova che prende una sedia e blocca la pedana dei Mondiali di scherma perché la campionessa ucraina Olga, che l’ha appena battuta, s’è rifiutata di stringerle la mano. Peggio ancora: dopo quasi un’ora di surreale sit-insarà squalificata. “Benvenuti nel mondo della competizione apolitica tra avversari di guerra – scrive polemicamente il giornale tedesco – Benvenuti nel mondo di Thomas“. Nonostante la cronaca degli eventi sia stata ampiamente raccontata ieri, e anche ricostruito il contesto – pare ci fosse un preventivo accordo tra le federazioni, per un saluto ...

Il fatto è avvenuto nella provincia di Enna, dove un 79enne ha appiccato fuoco causando la distruzione di numerosi ettari di terreno.Vandali all'opera: una scena desolante lungo la via Francigena nel Comune di San Miniato, con panca in legno rotta, sassi lanciati, targa portata via e cassetta del pronto soccorso danneggiata. Indagi ...