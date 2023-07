Il Chelsea patteggia con l’Uefa | 10 milioni di multa per archiviare le irregolarità della gestione Abramovich

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non solo la Juventus. La Uefa sanziona anche il, per lecompiute dal club sotto la. Il, però, chiude la vicenda con unmento: 10diperdefinitivamente le. La sanzione è dettagliata nello stesso comunicato con cui la Uefa esclude la Juventus dalle coppe europee per un anno e la condanna al pagamento di unadi 10. “Per quanto riguarda ilFC (ENG), la Prima Camera del CFCB ha concluso che il club ha violato i regolamenti sulle licenze per club UEFA e sul fair play finanziario a seguitopresentazione di informazioni finanziarie ...

Commenta per primo Nello stesso comunicato che dà conto dell' esclusione della Juventus dalla prossima Conference League , la UEFA ha sanzionato anche il: 'Per quanto riguarda ilFC (ENG), la Prima Camera del CFCB ha concluso che il club ha violato i regolamenti sulle licenze per club UEFA e sul fair play finanziario a seguito della presentazione di informazioni ...Commenta per primo Nello stesso comunicato che dà conto dell' esclusione della Juventus dalla prossima Conference League , la UEFA ha sanzionato anche il: 'Per quanto riguarda ilFC (ENG), la Prima Camera del CFCB ha concluso che il club ha violato i regolamenti sulle licenze per club UEFA e sul fair play finanziario a seguito della presentazione di informazioni ...

Juve, sentenza UEFA: club bianconero escluso dalla Conference ... Tag24

Nello stesso comunicato che dà conto dell'esclusione della Juventus dalla prossima Conference League, la UEFA ha sanzionato anche il Chelsea: "Per quanto riguarda il Chelsea FC (ENG), la Prima Camera ...In questa stagione Romelu Lukaku non giocherà con la maglia del Chelsea. Lo ha lasciato intendere il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino, che non ha convocato ...