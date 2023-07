Il centrocampista del Liverpool Fabinho è ora sull’orlo del cambio saudita

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Non è passato molto tempo da quando l’ex capitano del, Jordan Henderson, ha annunciato il suo passaggio ad Al Ettifaq, e ora sembra che il suo vecchio compagno di squadra,, sia sul punto di unirsi alla squadra della Pro League, Al Ittihad. Perdere due centrocampisti di tale esperienza e qualità nella stessa settimana non è probabile che abbia fatto piacere all’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, tuttavia, saprà come chiunque altro nel gioco che tutto può – e spesso succede – nel calcio. Il giornalista affidabile, Fabrizio Romano, ha twittato venerdì sera che un accordo perera nella famosa fase “ci siamo”, il modo caratteristico di Romano di annunciare un nuovo accordo.ha completato i test medici come giocatore di ...

1 " Yunus Musah Mette a segno l'ottavo colpo di mercato il Milan che si aggiudica le prestazionistatunitense. Dopo un lungo tira e molla, il Valencia ha ceduto, accettando l'...L'americano non è certo un nome nuovo: i rossoneri sono sulle traccegiovaneda diverse settimane, ma il Valencia ha sempre fatto muro, chiedendo ben 25 milioni di euro. ...Si discute, si valuta il futuro della rosaNapoli e tra i nomi restano i dubbi Zielinski e Lozano (contratti in scadenza, ma per il polacco si va verso il rinnovo). Entrerà unal ...

Burdisso e l’Argentina: nel mirino un centrocampista del Rosario Central Viola News

Nicola Mosti dovrebbe lasciare il Modena in questa sessione di calciomercato, l'ex centrocampista del Monza ha tanto mercato in Serie C e non mancano i club interessati. Secondo quanto riferito ...La Salernitana va in cerca di rinforzi per il centrocampo. Come riportato da TyC Sports, il club granata è interessato ad Agustin Martegani, centrocampista argentino classe 2000 del San Lorenzo.