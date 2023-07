Il bronzo del Setterosa è una bella storia di rinascita

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Di norma non siamo scaramantici, ma nello sport un po’ sì: se la medaglia numero 13 per l’Italia al Mondiale di nuoto di Fukuoka si è fatta attendere più di due giorni, in cui tra l’altro tutto quello che poteva andare male è andato peggio (l’ultimo posto di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, la caduta del record del mondo di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, il quinto posto di Nicolò Martinenghi nei 50 rana, varie eliminazioni dalle finali per pochi centesimi, infine ancora Paltrinieri che abbandona i 1500 stile libero e torna in Italia perché fuori condizione), allora magari non è vero ma ci credo. È stato un allenatore napoletano a interrompere la maledizione: Carlo Silipo, il ct della nazionale di pallanuoto femminile che questa mattina all’alba italiana ha vinto la medaglia dibattendo 16-14 l’Australia ed è tornata sul podio mondiale otto ...