Ikea compie 80 anni Nel 1989 fu aperto il primo store in Italia alle porte di Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ottanti fa, il 28 luglio 1943, Ingvar Kamprad, allora diciassettenne, fondònella piccola città di Älmhult, nella provincia dello Småland, in Svezia. Inizialmente si trattava di una piccola attività per corrispondenza che lo stesso fondatore, Ingvar Kamprad, svolgeva consegnando gli ordini in bicicletta. Oggi il gruppo, che ha inaugurato il suonegozio innel, celebra gli 80dalla sua fondazione.è presente in 62 mercati in tutto il mondo con 462 negozi che vengono visitati fisicamente ogni anno da 700 milioni di persone, un e-commerce che genera 2,6 miliardi di visite l’anno e l’app che è stata scaricata oltre 20 milioni di volte in un anno. Il vero segreto di, sottolinea il gruppo, sono le persone che ne fanno parte, con un team ...