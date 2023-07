Igor il russo | nuova condanna in Spagna per aggressione alle guardie

(Di venerdì 28 luglio 2023) Per il pluriomicidail, all'anagrafe Norbert Feher, arriva un'altra: quattro anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella degli agenti penitenziari durante la detenzione a Duenas, a Palencia nella regione di Castiglia e Leon, ad aprile 2021. A scriverlo Il Resto del Carlino. Il killer serbo nel 2017 aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Verri mentre era in fuga. Dal 2017ilè detenuto indove sta scontando un ergastolo oltre a due condanne a 25 anni per l'uccisione di un agricoltore e due agenti della guardia civil. A queste va aggiunta l'ulteriorea 21 anni di carcere per tentato omicidio di due persone, un agricoltore e un fabbro, nel 2017. Un'altraad agenti nel marzo scorso Il ...

Per il pluriomicidail, all'anagrafe Norbert Feher, arriva un'altra condanna: quattro anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella degli agenti penitenziari durante la detenzione a Duenas, a ...Un'altra condanna peril, all'anagrafe Norbert Feher: quattro anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella degli agenti penitenziari durante la detenzione a Duenas. È l'ennesima condanna per il ...Ancora una condannail. Norbert Feher è stato condannato a quattro anni di carcere per aver colpito con due mattonelle del bagno cinque agenti del carcere di Dueñas, in Spagna, durante le operazioni di ...

Igor il russo, lo scritto choc: “Tornerò a cercarvi” il Resto del Carlino

Norbert Feher condannato in Spagna per aver aggredito alcuni agenti penitenziari durante una ispezione in cella ..."Il tempo è solo una finestra, tornerò e cercherò ognuno di voi". Questa la frase in italiano composta da Igor il russo, su uno dei fogli rinvenuti in cella durante un recente trasferimento ...