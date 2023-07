Igor il russo condannato per l' aggressione alle guardie Le minacce | Vi vengo a cercare

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nel 2021 il pluriomicida aveva aggredito a colpi di piastrella quattropenitenziarie. Nella cella sono stati trovati alcuni biglietti scritti in italiano: "Via prendere uno ad uno"

Nel 2021 in un carcere spagnolo aggredì a colpi di piastrelle i poliziotti che dovevano accompagnarlo in ...Questa la minaccia diil, al secolo Norbert Feher, rinvenuta in alcuni fogli che teneva con sè in cella. Il killer serbo si trova detenuto in Spagna, dove sta scontando una condanna ad ...Per il pluriomicidail, all'anagrafe Norbert Feher, arriva un'altra condanna: quattro anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella degli agenti penitenziari durante la detenzione a Duenas, a ...

Nel 2021 il pluriomicida aveva aggredito a colpi di piastrella quattro guardie penitenziarie. Nella cella sono stati trovati alcuni biglietti scritti in italiano: "Vi vengo a prendere uno ad uno" ...Norbert Feher in Italia ha ucciso due persone e gli è stato inflitto l'ergastolo. Si trova in Spagna dove ha collezionato altre condanne. Trovati i suoi appunti choc scritti in italiano ...