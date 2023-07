Igor il russo condannato a 4 anni per l’aggressione alle guardie nel carcere in Spagna | il biglietto in cella | «Tornerò e cercherò ognuno di voi»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ancora una condannail. Norbert Feher è statoa quattrodiper aver colpito con due mattonelle del bagno cinque agenti deldi Dueñas, in, durante le operazioni di trasferimento nel penitenziario di massima sicurezza di Zuera, a Saragozza. Nelladeldi Dueñas, gli agenti della penitenziaria spagnola hanno raccolto alcuni appunti scritti dal killer serbo, definiti «agghiaccianti». Secondo quanto riferito dautorità uno era scritto in spagnolo: «Prima parte completata», mentre il secondo era scritto in italiano: «Il tempo è solo una finestra, la morte è solo una porta.di voi». ...

Norbert Feher, conosciuto anche come Igor il russo, è stato condannato ad altri quattro anni in Spagna per violenza in carcere.