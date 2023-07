Icardi torna in Italia | il motivo è Wanda Nara

Commenta per primo Il Galatasaray riscatta Maurodal Paris Saint - Germain. Il club turco versa 10 milioni di euro nelle casse dei campioni di Francia per acquistare a titolo definitivo l'attaccante argentino (classe 1993 ex Inter e Sampdoria)...Wanda Nara rompe il silenzio. Dopo le voci sulla leucemia, la moglie di Maurosui social. E lo fa pubblicando una serie di scatti. La descrizione 'Foto random di questa ultima settimana'. Nelle foto la si vede sorridente o a casa con le figlie Francesca e Isabella,...la Champions League e con essa i pronostici. Il secondo turno preliminare vede scendere in campo squadre certamente più titolate: tra loro il Galatasaray di Mauro, che sfida i campioni ...

Icardi torna in Argentina e “aiuta” il mercato Inter Ecco l’intreccio col Galatasaray fcinter1908

Il Galatasaray riscatta Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain. Il club turco versa 10 milioni di euro nelle casse dei campioni di Francia per acquistare a titolo definitivo l'attaccante argentino (clas ...Dopo le voci sulla presunta leucemia (mai confermata dalla diretta interessata), Wanda Nara e Mauro Icardi hanno preso una decisione importante per i prossimi mesi. Questo, almeno, quanto risulta ad A ...