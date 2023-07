(Di venerdì 28 luglio 2023) Il punto militare 523 La nuova offensiva di Kiev rappresenta una spallata per aprire un varco, un tentativo di uscire dal rischio di uno stallo, un modo per smentire che le sue forze hanno raggiunto il temuto «culmine»

I tre fronti della guerra: dove avanzano (e frenano) i due eserciti Corriere della Sera

La controffensiva ucraina nella guerra contro la Russia ha avuto il via un paio di mesi fa, ma adesso dovrebbe arrivare al culmine: ne sono convinte alcune fonti del Pentagono citate dal New York Time ...Il punto militare 523 | La nuova offensiva di Kiev rappresenta una spallata per aprire un varco, un tentativo di uscire dal rischio di uno stallo, un modo per smentire che le sue forze hanno raggiunto ...