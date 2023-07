I mondiali di scherma l' hanno confermato | il fioretto azzurro non è più quello di Tokyo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Arianna Errigo l’aveva detto nell’intervista al Foglio Sportivo di sabato scorso: “Ilè tornato. Si è aperto un capitolo nuovo rispetto a2020”. I fatti, anche solo dopo le prove individuali dell’atteso Mondiale diitaliano, le danno già ragione. Se guardiamo ai risultati di specialità di Europei edegli ultimi due anni troviamo tre triplette sul podio, due femminili e una maschile, più altre sei medaglie di ogni colore. A cui andrebbero aggiunti sei ori su sei a squadre. In attesa delle gare in corso in questi giorni. Urlano di gioia non tanto i sorrisi di Alice Volpi (oro), Arianna Errigo (argento), Martina Favaretto (bronzo) e Tommaso Marini (oro) degli ultimi due giorni a Milano, quanto il bellissimo e intenso abbraccio in pedana tra Volpi ed Errigo dopo la ...

Sono ancora in corso idia Milano. Ma sulla pedana, dopo la vittoria ai trentaduesimi di finale, l'atleta ucraina Olga Kharlan non è più tornata: squalificata per non aver stretto la mano alla rivale russa ...(Photo by Andreas SOLARO / AFP) Ieri pomeriggio aidi, l'Italia ha conquistato un altro oro favoloso, quello di Tommaso Marini che ha vinto la finale fioretto contro lo statunitense ...I giovanissimi campioni italiani Under 14 a bordo pedana ai, a far il tifo per i propri beniamini, e a vivere insieme a loro momenti entrati già di diritto nella storia della. È ...Gli ori di Volpi e Marini, l'argento di Errigo. Perchè i successi di oggi segnano un riscatto dal flop delle ultime olimpiadi. E permettono di guardare con fiducia a Parigi 2024 ...L'Italia del fioretto femminile vola ai quarti e punta una medaglia ai Mondiali di scherma in corso a Milano. (ANSA) ...