I mari si acidificano a causa della CO2 | a rischio le creature marine

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il mare si trova in uno stato critico adell’impatto delle attività umane. Questa denuncia è emersa nel corso del convegno “Mare e salute” tenutosi a Roma e organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un forte grido d’allarme che ha sottolineato senza mezzi termini l’importanzasalute del mare per il benessere degli esseri umani e delle società in generale. Da anni, la biologana Sylvia Earle, pioniera nell’esplorazione delle profondità oceaniche, ci ricorda che la conservazione degli oceani è essenziale perché, come dice il suo slogan, “senza blu non c’è verde”. L’acidificazione degli oceani: un problema di lungo corso Il fenomeno dell’acidificazione degli oceani è un termine relativamente recente, sebbene sia un problema che affligge da molto tempo. Con questo termine si fa riferimento alla diminuzione ...