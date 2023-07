I “furbetti del lettino” colpiscono ancora | un video mostra gli ospiti di un resort occupare posti alle 6 | 30 del mattino | per poi andarsene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Estate, tempo di lettini fronte piscina o fronte mare. Lettini che ogni anno sono protagonisti di storie che arrivano da diverse parti del mondo. In realtà la storia sarebbe sempre quella: persone che anzitempo li occupano mettendoci teli mare o altri oggetti, poi se ne vanno a zonzo e tornano trovando il loro giaciglio pronto e libero. Una pratica scorretta e maleducata che fa arrabbiare chi non fa parte della cricca deidel. La nuova storia arriva da Puerto De Santiago, Tenerife e la racconta il Daily Mail. Matthew Vine, 46 anni, si trovava in vacanza lì con i suoi due figli e la moglie Sarah. Tutto è accaduto6:30 delquando Vine si è affacciato alla finestra e ha visto orde di persone affrettarsi per sistemare l’asciugamano sui lettini. Lettini per altrolegati ...