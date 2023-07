I funerali di Andrea Purgatori | l’ultimo addio in Piazza del Popolo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si sono celebrati venerdì 28 luglio idi, il giornalista e scrittore, conduttore di Atlantide su La7, scomparso lo scorso 19 luglio. Una folla si è radunata adela Roma peral grande cronista d’inchiesta nella ‘chiesa degli artisti’. Per merito disono rimasti oggetto d’indagine, senza cadere nell’oblio, alcuni dei più oscuri misteri d’Italia, come il caso Ustica. Quasi per un’ironia della sorte, la morte stessa diè oggetto d’inchiesta. Il giornalista è morto ad appena 3 mesi dalla diagnosi di un cancro ai polmoni, per un problema cardiopolmonare, secondo quanto evidenziato dall’autopsia. Sono stati però necessari gli esami autoptici, ...

La figlia Victoria si è commossa ricordando il padre,Purgatori, durante iche si sono celebrati oggi. 'Gliel'ho chiesto anche negli ultimi giorni e lui mi rispondeva: Oddio Victoria, no '. Victoria continua ricordando la carriera del ...'Fino all'ultimo l'ho stretto a me e gli ho chiesto: 'Oh tu ma mica muori, vero'. Lui: 'Oddio Victoria, no'. Ammetto che sono parecchio arrabbiata con lui in questo momento'. Così la figlia diPurgatori ricorda il padre durante la celebrazione del funerale nella chiesa degli artisti a .... Facciamo finta che se ne sia andato. E oggi è il giorno ideale per questa finzione. Construggenti, con i figli a ricordarlo in una Chiesa stracolma, insieme alla sua compagna di ...

Il feretro di Andrea Purgatori è arrivato alle 9.50 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la "chiesa degli artisti", dove si sono svolti i funerali del…